A San Matteo degli Armeni spiegano perché e cosa fare “quando tuo figlio dice no”. Una interessante conversazione, condotta a livello seminariale dalla specialista Francesca Coddetta, counselor che aiuta docenti e genitori a gestire complesse situazioni di cambiamento. Specialista in materia di intelligenza emozionale e apprendimento significativo, la Coddetta, nella biblioteca capitiniana, insegna la difficile arte del dialogo coi propri figli, seguendo le linee ispiratrici del metodo training Thomas Gordon, seguito da oltre un milione di genitori e docenti. Sugli scudi, dunque, lo psicologo statunitense che, coi suoi studi, ha assecondato il processo di acquisizione delle competenze necessarie per ridurre, quanto più possibile, le aree problematiche nella relazione interpersonale.

L’intervento della Coddetta si pone fra pedagogia, psicologia e sociologia, illustrando e suggerendo ai seminaristi tecniche di osservazione del comportamento, calandosi nei panni di chi prova sentimenti che si manifestano, assai spesso, in forma provocatoria e conflittuale. “Si tratta – dice – di imparare ad interpretare il linguaggio non verbale che costituisce una parte consistente e integrante della comunicazione”. Il pubblico si presenta ed espone i problemi: una specie di confessione alla “alcoolisti anonimi”. Poi si formano gruppi, si scrivono interpretazioni, si declinano ipotesi e interventi correttivi. Insomma: una teaching session che ha visto il pubblico come protagonista e insieme destinatario di relazioni positive.