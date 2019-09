A Pozzuolo il Palio dei Maxi Fiaschi all'insegna della tradizione

Domenica 8 settembre nella frazione castiglionese di Pozzuolo torna la sfida più attesa, quella del Palio dei Maxi Fiaschi, storica corsa tra le contrade del paese all'insegna della tradizione contadina della vendemmia e dell’imbottigliamento del vino. L’evento, arrivato alla sua 34esima edizione, chiude simbolicamente la Mostra agricola artigianale del Trasimeno. A sfidarsi sono le quattro contrade di Pozzuolo, Castellaro, Mulino, Fonte e Scopeti, che si battono per l’ambito palio, uno stendardo realizzato a mano da un artista locale, correndo lungo un percorso e portando in spalla giganteschi fiaschi di vino in cartapesta alti circa quattro metri. I

Il programma della giornata prevede alle 9 il raduno dei trattori d’epoca, alle 15.30 la sfilata per le vie del paese con bande musicali, sbandieratori, gruppi folkloristici, carrozze e buoi, e alle 19 il via alla gara. A seguire, cena a base di prodotti tipici locali, con specialità di pecora e agnello, e serata danzante con l’orchestra spettacolo Weekend.