Fibrosi cisitica, pedalando per aiutare la ricerca: la ottava edizione parte da Perugia

E' alla ottava edizione del Bike Tour pomosso dalla Fondazione Fibrosi Cistica, l'iniziativa promossa dalla Fondazione ricerca fibrosi cistica del presidente Matteo Mazzotto. Che è riuscito a coinvolgere nell'evento campioni del ciclismo come Cipollini (campione del mondo su strada nel 2002), Max Lelli, Davide Cassani (attuale ct della Nazionale di ciclismo su strada).

L'evento punta alla sensibilizzazione sulla malattia e sull'impegno costante della ricerca per contrastarla. Martedì 1 ottobre, all'Hotel Gio’ di via Ruggero d’Andreotto di Perugia, si terrà una cena di presentazione e di finanziamento della Fondazione alla quale parteciperanno il presidente Marzotto e i campioni di ciclismo coinvolti, il sindaco, l’amministrazione comunale ed altre importanti personalità.

La tappa ciclista inizierà invece la mattina del 2 di ottobre con partenza da Perugia alle 9. La carovana sarà prima a Passignano sul Trasimeno per poi proseguire per Umbertide, dove i ciclisti saranno attesi davanti alla Rocca prima di proseguire per Città di Castello. Ad accogliere i ciclisti nel corso della tappa umbertidese ci saranno alcuni volontari del gruppo di sostegno locale con un banchetto informativo insieme ai bambini delle scuole primarie. Il clou della giornata sarà poi a Città di Castello dove nella suggestiva location del hotel Garden, alle 20,30, prenderà il via la cena di gala con la partecipazione di Matteo Marzotto e degli altri ciclisti del Bike tour.

La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Perugia, Umbertide, Montone, Passignano sul Trasimeno, Corciano, Città di Castello e della Regione Umbria