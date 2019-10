Verrà inaugurato oggi, 16 ottobre, a Perugia, il 52° congresso nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.), che si terrà fino al19 ottobre 2019.

L’incontro scientifico rappresenterà un momento di riflessione e di approfondimento sulle prospettive culturali, scientifiche ed operative delle ampie ed articolate tematiche della Sanità Pubblica nella realtà nazionale e nei singoli territori. La cerimonia inaugurale odierna, alle ore 17.30, nell’Aula Magna di Palazzo Murena, sede del Rettorato, prevede la relazione del Prof. Lamberto Briziarelli in ricordo del Prof. Alessandro Seppilli (per lungo tempo Preside della Facoltà di Farmacia) dal titolo "Alessandro Seppilli, maestro di concrete utopie". In programma, inoltre, i saluti del presidente della Sezione SItI Umbria Pietro Manzi, la relazione del Presidente Nazionale della SItI Italo Francesco Angelillo, la lettura di Silvio Brusaferro sul tema “Linee guida e governance del Servizio Sanitario Nazionale: contesto, sfide e prospettive”.

A seguire le consegne dei premi “Bruno Angelillo” e “Antonio Boccia”.

Il congresso nazionale della S.It.I. torna a Perugia dopo 43 anni: nel 1976 il XXVIII congresso nazionale dell’allora Associazione Italiana per l’Igiene e la Sanità Pubblica vide tra i principali promotori/organizzatori la Prof. Giuseppina Scassellati Sforzolini, al tempo Presidente della Sez. Umbra dell’Associazione.