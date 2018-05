A Deruta si celebra “Una vita da Maestro”, premio dedicato a figure eminenti del milieu musicale umbro

“Una vita da Maestro”. Siamo ormai alla sesta edizione di un premio destinato a personalità che, nel corso della loro carriera, e per vocazione didattica, hanno contribuito alla formazione dei giovani musicisti umbri. Se ne fanno carico la Fondazione “Istituto per la Formazione Culturale S. Anna” di Perugia, col patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Deruta.

Appuntamento per sabato 26 maggio, 17:30, nella piazza dei Consoli della capitale umbra della ceramica. I meritatissimi premi vanno ai Maestri Patrizio Bicini, Giovanna Petrucci e Salvatore Silivestro. La novità di questa edizione è il riconoscimento assegnato alla promozione dell’attività musicale nel territorio regionale. Nello specifico, il premio verrà consegnato nelle mani del giornalista Giuliano Giubilei, presidente del Festival delle Nazioni di Città di Castello. La kermesse altotiberina festeggia il mezzo secolo di attività, potendo vantare come una medaglia il fatto di aver portato in Umbria i nomi più importanti del concertismo internazionale.

Ad animare musicalmente la manifestazione sarà l’Orchestra Giovanile Regionale “Nicola Rossi” costituita da allievi di scuole di primo e secondo grado della Regione e diretta dal maestro Giovanni Sannipoli. Titolo del concerto “L’Europa incontra il Brasile” con musiche di Beethoven, Bizet, Pixinguinha. Guest star Gabriele Mirabassi, principe del clarinetto, nome di rilievo internazionale.