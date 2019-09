Dal 9 all'11 settembre torna in scena “NUBI”, prodotto del laboratorio interculturale Human Beings di Danilo Cremonte

Ultimi giorni per assistere allo spettacolo “NUBI - gioco scenico di varia umanità”, diretto da Danilo Cremonte. Dopo l’anteprima di luglio, il nuovo lavoro del laboratorio teatrale interculturale “Human Beings” torna infatti in scena per l’ultima volta lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 settembre 2019 alle 21:15 nel bellissimo Chiostro Sant’Anna (viale Roma, 15), a Perugia, nell’ambito della rassegna “Destate la notte”, promossa dal Comune di Perugia.

In scena 23 giovani attori/coautori con diverse esperienze di vita (studenti, lavoratori, disoccupati, richiedenti asilo) provenienti da 12 paesi: Camerun, Cina, Germania, Danimarca, Guinea, Italia, Moldavia, Mali, Perù, Russia, Taiwan, Ungheria.

Prosegue così la ricerca intorno al confronto tra diverse culture avviata nel 1994. Una pratica del teatro come spazio dell’incontro e dello scambio tra “migranti” che ha portato alla creazione di 29 spettacoli. Partner del progetto sono la Regione Umbria, il Comune di Perugia e l’Università per stranieri.