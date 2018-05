Un grande concerto di beneficenza: gli 88 Folli in concerto per i bimbi del Chianelli

Un grande concerto di beneficenza per i bimbi del Chianelli. Venerdì a partire dalle 21 il Gruppo folk “88 Folli” si esibirà al “Parco del Sorriso di Serenella” adiacente al Residence “Daniele Chianelli”, a pochi passi dall’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. “Un grande regalo – ha commentato Franco Chianelli, presidente del Comitato per la Vita – che questi generosi ragazzi hanno deciso di farci. Sarà una bellissima occasione per fare una raccolta di fondi che come al solito sarà devoluta al sostegno alla ricerca e all’assistenza dei malati, ma che sarà anche una opportunità di divertimento per i pazienti che vivono al nostro Residence e hanno bisogno anche di momenti di buonumore e allegria”.

Il Gruppo degli 88 Folli, non è nuovo a questo tipo di iniziative. Nel 2017 ad esempio il video del loro primo Ep “La stella” è stato interamente girato a Norcia, città in cui gli 88 Folli sono stati promotori di numerose iniziative di raccolta fondi per la popolazione terremotata. “Ogni anno – spiega Luca Bartoli, uno dei membri della band – dedichiamo un appuntamento ad un evento di beneficenza. Per noi è molto importante dare il nostro contributo ad una associazione come il Comitato che tanto fa per i bambini malati”. La band, composta da sei elementi, e prodotta da Francesco Moneti dei Modena City Ramblers, si esibirà in un mix di sonorità folk e brani cantautoriali, ma anche pezzi originali del loro album. A supportare gli 88 Folli anche una band di ex pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica guidati dal musicoterapista Lorenzo Capolsini. L’ingresso è ad offerta, a partire da un minimo di cinque euro.