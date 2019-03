Festa della donna a suon di reggae in centro storico a Perugia. Blaze Up party al Marla: ospiti speciali le regazze di Calabrash Crew, resident sound tutto al femminile del Run di danz del Leoncavallo. Appuntamento l'8 marzo, dalle 22 in poi. Prima e dopo, come sempre, le selezioni della Blaze Up family, Mr. Joint e Zionet.