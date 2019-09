6 Ottobre, Festa dei Nonni: quest'anno il grande evento per tutta la famiglia si svolgerà a Città di Castello

Festa grande a Città di Castello il 6 ottobre dove andrà in scena il 6 ottobre la “Festa dei Nonni”, che vivrà e farà vivere una giornata piena di iniziative come laboratori, attività ludiche, visite guidate ai musei, concorsi e premiazioni a nonni, nipoti e famiglie intere. La data scelta coinciderà con la giornata dell’Angelo custode a sottolineare come i nonni siano gli esseri che assistono, proteggono, consigliano i propri nipoti.

L'evento è stato presentato a Perugia oggi in una coneferza stampa, e il programma nel dettaglio è consultabile su www.festadeinonniumbra.it, e sulla pagina FB.