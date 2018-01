Aspettando l’Epifania, a Foligno un cast di vip per lo show organizzato dal cantante Federico Angelucci

Si terrà questa sera, sabato 6 gennaio, al Palasport “Paternesi” di Foligno (ore 21) la seconda edizione di “Aspettando l’Epifania”, l’evento ideato e organizzato dal cantante e showman folignate Federico Angelucci a sostegno dell’attività di ricerca contro il cancro dell’Airc e che vedrà sul palco numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Parteciperanno, tra gli altri, la folignate Francesca Testasecca, Miss Italia nel 2010 e oggi modella e attrice, che è stata madrina della prima edizione, Platinette, la cantante Annalisa Minetti, le showgirl Benedetta Mazza e Valeria Altobelli, l’imitatore Antonio Mezzancella, il ballerino di “Ballando con le stelle” Roberto Imperatori, le attrici Nadia Rinaldi e Isabelle Adriani, con altri ospiti a sorpresa.

Una serata all’insegna della musica, della danza, del divertimento e della solidarietà che si avvale del patrocinio della Regione Umbria e alla quale interverranno l’assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare Luca Barberini e rappresentanti dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) Umbria.

“Aspettando l’Epifania” ha suscitato grande interesse e adesione con prenotazioni di biglietti da varie regioni d’Italia e perfino dalla Svizzera. Per chi vuol assistere allo spettacolo e aiutare la ricerca, è possibile acquistare i biglietti al costo di 15 euro presso le rivendite autorizzate a Foligno: Palazzetto dello Sport Paternesi, Via Monte Cucco; Apt - Ufficio Informazioni Turistiche, Porta Romana Corso Cavour n.126 oppure on line sul sito www.aspettandolepifania.altervista.org (biglietto e prevendita 16 euro). I biglietti possono essere acquistati anche questa sera, prima dello spettacolo, al Palasport “Paternesi”.