Tra musica, teatro e fiabe. Capodanno in piazza con musica e fuochi d’artificio nel cuore dell'Umbria

Le iniziative del Natale Nursino entrano nel vivo. Diversi gli appuntamenti in programma messi insieme da Pro Loco di Norcia e Comune per queste festività, rivolti a grandi e piccoli. Il 31 dicembre si aspetterà il nuovo anno in piazza San Benedetto con Federico Riva e l’orchestra italiana e poi brindare insieme allo scoccare della mezzanotte e ammirare fuochi d’artificio che illumineranno la notte nursina. La musica si ritaglia uno spazio importante nelle festività natalizie. Venerdì 29 il Coro San Benedetto ‘Città di Norcia’ insieme al coro parrocchiale eseguiranno un concerto di canti natalizi alle ore 18 presso il complesso parrocchiale della Madonna delle Grazie.

il 30 dicembre alle 17,30 l’Orchestra Giovanile Bentivoglio suonerà al Centro di Valorizzazione mentre le prime note dell’anno nuovo, come da tradizione, saranno intonate dal Complesso bandistico ‘Città di Norcia’, alle ore 17 presso il centro polivalente ‘Norcia 4.0’. Torna anche il teatro e la commedia con la compagnia locale dei ‘Niputi de Vespasia’ sabato 6 gennaio. I bambini però sono i principali protagonisti del Natale a loro è dedicato un programma particolare. Tutti i giorni, in piazza San Benedetto e per le vie della città ci saranno spettacoli di giocoleria, burattini, zampognari, maghi e il mondo incantato delle fiabe. Tutto questo aspettando la befana, che arriverà in moto il 6 gennaio e l’estrazione della lotteria della Pro Loco.