Venerdì 28 Giugno gli Ex-Otago al Riverock Festival

Prosegue il Riverock Festival venerdì 28 giugno alla Lyrick Summer Arena di Assisi con gli Ex-Otago e una tappa del tour estivo (prodotto da Magellano Concerti) “La Notte Chiama”.

Ad aprire il concerto degli Ex-Otago sarà la band Luci da Labbra.

Nell’Hangar stage a prendere il via, in collaborazione con il format “Friday I’m in Rock", sarà il Friday I’m in Riverock. L’ironico party del venerdì sera dell’Urban Club di Perugia si sposta infatti nella città serafica pronto a invadere lo stage indoor fino a tarda notte. Dj set di Fab, Fooly e Priscilla. Ingresso gratutio a partire dalle ore 23.00.

Tutte le sere apertura cancelli alle ore 19.30. Presente un'area di ristorazione aperta fino a tarda notte. Possibilità di acquisto dei ticket di ingresso presso la biglietteria del festival.

Il Riverock Festival è promosso da Associazione Culturale Riverock in collaborazione con Zona Franca Spettacolo e realizzato con il patrocinio ed il sostegno della Città di Assisi e il patrocinio della Provincia di Perugia.