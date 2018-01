Dante secondo gli antichi biografi: all'Università parte il ciclo di incontri

“Dante secondo gli antichi biografi” è il tema della conferenza di Monica Berté che si terrà giovedì 25 gennaio, con inizio alle ore 16.00, nell’ aula VI di palazzo Gallenga dell’Università per Stranieri di Perugia. L’incontro s’inserisce nell’ambito del ciclo di incontri “Sei anni con Dante 2015-2021”, organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia.

“Sei anni con Dante 2015-2021” è un ciclo di eventi nato per l’occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante (2015) e quella dei 700 anni dalla sua morte (2021) e costituiscono la cornice cronologica entro la quale l’Università per Stranieri di Perugia pone al centro del dibattito, attraverso Dante, una serie di riflessioni sul presente e sulla società contemporanea.

Ad aprire i lavori della giornata di studio sarà il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Giovanni Paciullo, insieme a Daniele Piccini, docente di Filologia della letteratura italiana presso la stessa Università. La conferenza di Monica Berté vuole approfondire le antiche vite di Dante, scritte tra il Trecento e la fine del Cinquecento. Il campo di studi relativo alla biografia di Dante ha conosciuto negli ultimi anni un notevole ampliamento, con le monografie di Emilio Pasquini, di Marco Santagata, di Giorgio Inglese, per citare alcuni dei volumi più recenti. Molte questioni sono ancora aperte e risultano di difficile soluzione, anche per la scarsità di documenti sulla vita dell’Alighieri. Per tutti questi problemi è fondamentale ripartire dalle prime biografie, che hanno contribuito, insieme ai più antichi commenti alla Commedia, a fissare l’immagine del poeta.

Monica Berté insegna Filologia della Letteratura italiana presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara. La sua attività di ricerca si è concentrata sull’edizione, il commento e la traduzione di alcune opere latine di Petrarca. Si è inoltre occupata delle antiche biografie di Dante, scritte in latino o in volgare fra il XIV e il XVI secolo. Ha collaborato al progetto degli Autografi dei letterati italiani. Insieme a Marco Petoletti ha pubblicato per il Mulino (2017) un manuale relativo ai problemi e ai metodi della Filologia medievale e umanistica.