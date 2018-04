La rinascita, straordinaria partecipazione al "25 aprile open air" in via della Viola

Straordinaria partecipazione al “25 aprile open air” nel distretto di via della Viola. Una estemporanea coi fiocchi, anche perché nessuno vince niente. Hanno fatto benissimo, i ragazzi di Fiorivano le Viole e Fumetti Randagi, insieme al cinema Meliès, a escludere la competizione. In questo modo, la partecipazione di artisti di tutte le età assume la più tranquilla forma di “testimonianza”. Di cosa? Della rinascita di una zona negletta e penalizzata dallo spaccio e dall’abbandono dei residenti.

Partendo da qualche artista, disseminato in via Cartolari, le zone più gettonate sono risultate via della Viola, le scalette del Carmine adiacenti al Post Mod e il portico di San Fiorenzo. Quello che era stato percorso conventuale, poi liceo scientifico Alessi, poi Casa dell’Associazionismo e Meliès, è oggi palestra di “ginnastica artistica”.

Ce n’è per tutti gusti: figurativo, astratto, fumetti, con tecniche che vanno dagli smalti all’acrilico, dall’olio all’acquarello. Anche i bambini hanno chi li segue mentre si cimentano, con rigore e serietà, nei loro disegnini.

Tanti i curiosi che si fermano ad osservare il work-in-progress. Tra i partecipanti, anche artisti noti come Teresa Chiaraluce che dipinge una piazzetta Mattioli, dove nacque Sandro Penna, o Stefania Natalicchi che imposta il disegno. Anche qualche professionista, come l’argentino Josè, autore del murale di Mugnano (col San Martino di Tours e il dono del mantello), che qui propone i suoi pugili di colore. Riconosciamo anche una collega giornalista e tanti abituali frequentatori delle estemporanee che cominciano a dipanarsi nel territorio regionale.

Stasera tutti in piazza San Giovanni dal Fosso per esporre i prodotti artistici, tra musica, panini, birra, vino. Un bel modo di celebrare una data identitaria del Paese. Senza declamazioni, ma con la sola persuasione dell’arte. Che ci affratella e ci migliora.