Domenica 23 Giugno Sagrantino Trek Tour, nuovo appuntamento di Sagrantino Experience

Ritorna l'appuntamento con appuntamento con Sagrantino Experience, ricco cartellone di eventi proposto per la stagione primavera estate dalla Strada del Sagrantino fino al 28 Settembre, a passeggio tra le vigne e le colline di Montefalco.

Domenica 23 giugno è infatti in programma un Sagrantino trek tour con partenza da e arrivo alla Cantina Arnaldo Caprai, in località Torre a Montefalco. Un circuito ad anello, con degustazione finale di vini di produzione propria, che partirà alle 9 e si snoderà su un percorso adatto a tutti di circa 5 chilometri, guidato da Cristiano Ceppi di MTB, guida escursionistica e ambientale che realizza il tour in italiano e in inglese.

Per informazioni e prenotazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.