Ron si racconterà attraverso le canzoni d’amore: spazio anche per il Festival di Sanremo

L’appuntamento è per venerdì 19 gennaio alle 22.30. Il cantautore lombardo si racconterà attraverso le canzoni più romantiche, del proprio repertorio e di quello dei suoi artisti di riferimento. Padrona di casa, Roberta Reversi, che lo accompagnerà attraverso un percorso emozionale e personale che avrà come filo conduttore l’amore … con la A maiuscola. Una tematica confacente allo spirito di ‘Per un’ora d’amore’, trasmissione cult di Radio Subasio ed alla discografia dell’artista, sempre molto apprezzata dai Subasiani.

Ci sarà spazio anche per parlare di progettualità. A brevissimo termine, la partecipazione all’edizione 2018 del Festival di Sanremo con “Almeno Pensami”, un brano firmato da Lucio Dalla. Per Ron sarà l’ottava volta in carriera, a partire dal lontano 1970 quando, in coppia con Nada, propose “Pa’ diglielo a ma’”. Nel 1988 tornò sul palco dell’Ariston con “Il mondo avrà una Grande Anima”, prima di assaporare la vittoria nel 1996 con “Vorrei Incontrarti fra Cent’Anni” interpretata con Tosca. Venerdì 26 gennaio sarà la volta di Enrico Ruggeri. Radio Subasio si ascolta in fm dalla Toscana alla Campania, a Milano, in streaming su radiosubasio.it o scaricando l’app ufficiale.