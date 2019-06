14° Sagra del Prosciutto Nostrano, fino al 9 Giugno a Pianello

Siete ancora in tempo, fino al 9 Giugno, per gustare dell'ottimo maiale alla Sagra del Prosciutto Nostrano a Pianello. Si tratta della quattordicesima edizione di un evento molto apprezzato dalla gente del posto e non solo.

Stand gastronomici, serate danzanti, giochi e intrattenimento per grandi e piccoli, tra cui la pesca di beneficenza e l'impredibile "Indovina il peso del prosciutto". La sagra è ubicata presso gli impianti sportivi di Pianello e a partire dalle 19.30 c'è la possibiltà di mangiare.