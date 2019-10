Domenica 13 ottobre Gusta Trevi e Gusta Trevi MtB, per amanti dello sport e del buon mangiare

Mese ricco di appuntamenti quello di ottobre per la città di Trevi.

Si comincia domenica 13 ottobre con ‘GustaTrevi’, per gli amanti del buon bere e buon mangiare e, per i più sportivi, ‘GustaTrevi Mtb’. Sono attesi oltre 500 ciclisti, che percorreranno sentieri collinari e montani di Trevi.

In piazza Mazzini i produttori locali accoglieranno gli avventori della competizione ciclistica e non solo, con i prodotti d’eccellenza del territorio.

Il raduno partirà da piazza Garibaldi dalle ore 9.15. Due i percorsi previsti: uno lungo di 37,5 km e l’altro, più corto, di 25 km.

Altro atteso evento è la "Sagra del Sedano Nero e della Salsiccia"

I produttori di Sedano Nero insieme agli altri, che rappresentano i prodotti come il tartufo e le lumache, le lenticchie e i dolci al sedano, propongono delle degustazioni come nelle più famose kermesse culinarie del momento e con l’acquisto di un carnet di biglietti i visitatori potranno assaggiare le varie proposte.

Nel pomeriggio, inoltre, nella Piazzetta del Teatro si realizzerà una curiosa iniziativa che in tutto il mondo si promuove per favorire la pratica del disegno e dell'alfabetizzazione visiva: “The Big Draw”. In uno spazio all'aperto grandi e piccini potranno esprimersi disegnando e dando sfogo alla propria creatività, il tutto a cura dell’associazione Pro Trevi e dell’amministrazione comunale.