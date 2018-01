Torna la festa del cioccolato: a caccia di giovani per lavorare 4 giorni sugli stand

A Terni, dal 10 al 14 febbraio, torna Cioccolantino, che quest’anno compie 15 anni, un traguardo importante per la rassegna, ma non solo. Quindici anni è, infatti, anche l'età dei primi amori, gli sguardi rubati, le prime notti insonni, i primi baci. E proprio agli adolescenti alle prese con le prime cotte è dedicata la kermesse, che celebra San Valentino, patrono della città e degli innamorati di tutto il mondo. In attesa di entrare nel vivo della rassegna si aprono le selezioni per una quarantina di persone, che potranno lavorare durante la manifestazione. Le figure richieste sono promoter eventi, standisti, personale/hostess di vendita e per la logistica. E’ necessario avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, buone capacità relazionali e di contatto con il pubblico e possibilmente un’esperienze nel settore,. Per partecipare alle selezioni si dovrà inviare la propria candidatura con curriculum vitae alla mail info@cioccolentino.com. I candidati saranno poi ricontanti per un colloquio e per le successive fasi di selezione.

Molte le novità di questa edizione 2018 di Cioccolentino, che sarà davvero “social”, con eventi dedicati ai giovani e giovanissimi e ai nuovi modi di espressione del romanticismo, che oggi più che mai corre sul web e via smartphone. Mercoledì 14 febbraio, per esempio i seguitissimi Youtuber Grax, Riccardo Talotti noto come Talox e Gigi saranno a Terni per un like collettivo con i propri fan, da condividere con l’hashtag #IlikeSanValentino. Sempre restando in tema di web, si potrà partecipare a #500modiperdireTiamo il gioco social, per essere protagonisti di Cioccolentino 2018. Naturalmente non mancherà, per i più tradizionalisti, l’occasione di offrire all’”altra metà del cielo” poesie e dediche da scrivere con la penna. A loro, Cioccolentino dedica il concorso dal titolo “A te...”.

Per partecipare è sufficiente inviare una poesia, lettera, dedica, esclusivamente via mail a info@cioccolentino.com entro il 25 gennaio 2018. Gli elaborati dovranno avere una dimensione massima di una cartella (1500 battute circa, spazi inclusi). Tutti gli scritti pervenuti verranno valutati da un’apposita giuria che selezionerà, a suo insindacabile giudizio, quello migliore. La coppia che risulterà vincitrice potrà godere di un soggiorno romantico di coppia a Terni nei giorni di Cioccolentino. All’autore del testo risultato vincitore sarà inviata una mail al medesimo indirizzo da cui è pervenuto l’elaborato entro il 30 gennaio 2018. Il giorno di San Valentino tutte le dediche pervenute saranno lette sul palco centrale della manifestazione da un attore teatrale, diventando per tutti gli autori, una romantica dichiarazione d’amore da fare in diretta alla propria amata o al proprio amato. Per maggiori informazioni sul concorso www.cioccolentino.com

Rinnovate anche per il 2018 le collaborazioni con l’Università dei Sapori, l’Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani, esperti come Cinzia Maturi, che cureranno i laboratori, le degustazioni e i corsi, fiore all’occhiello di Cioccolentino. Il programma completo e tutte le informazioni sul sito www.cioccolentino.com e sulla pagina Facebook Cioccolentino.