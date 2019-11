1° Bilancio di Sostenibilità 2018: salvaguardia dell’ambiente, economia circolare ed etica del business

Questo strumento, fortemente voluto dall’azienda, rappresenta la volontà di comunicare agli stakeholders i risultati annuali ottenuti nel proprio percorso di sostenibilità, valutandone i diversi aspetti sociali, ambientali ed economici.

«Il Bilancio di Sostenibilità – commenta l’amministratore delegato Luciano Piacenti - è perciò un documento molto importante per la nostra azienda poiché è il primo Bilancio di Sostenibilità che Gesenu predispone nel corso della propria storia, è anche il primo che viene redatto tra le utilities della Regione Umbria ed è uno strumento di comunicazione avanzato ed innovativo».

Alla sua redazione ha partecipato, oltre alla collaborazione del Presidente Wladimiro De Nunzio, l’intera struttura organizzativa della società e a tale scopo Gesenu ha effettuato per la prima volta un’analisi di materialità che ha interessato tutti i propri stakeholders. Le tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente, all’economia circolare ed all’etica del business sono quelle che sono state percepite come predominanti.

«Gesenu, che gestisce i propri servizi da oltre 30 anni, - continua Piacenti - opera per una sempre maggiore integrazione della sostenibilità del proprio business e per la costante applicazione e divulgazione dei principi di salvaguardia dell’ambiente. Per Gesenu tale senso di responsabilità costituisce il motore del cambiamento e lo stimolo costante al miglioramento ed all’innovazione».

Durante il convegno del 5 dicembre interverranno: Otello Numerini Ass.re all’Ambiente, Lavori Pubbilici, Infrastrutture, Aree Verdi del Comune di Perugia, Wladimiro De Nunzio Presidente Gesenu SpA, Luciano Piacenti Consigliere Delegato Gesenu SpA, Massimo Pera Direttore Operativo Gesenu SpA, Giovanni Vergari Responsabile Amministrazione Gesenu SpA, Riccardo Giannetta Responsabile Risorse Umane e Organizzazione Gesenu Spa, Chiara Consalvi Responsabile Affari Generali Gesenu Spa, Elisa Terrosi Internal Audit Gesenu Spa.