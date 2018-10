Aeroporto di Perugia, aumenta la frequenza settimanale dei voli: ecco la tratta interessata e gli orari

Ci sarà una tratta in più per il volo Perugia – Tirana. Albawings, compagnia che opera la tratta Perugia - Tirana in code share con Blue Panorama, ha annunciato l’aumento di una frequenza settimanale anche durante la stagione invernale. Oltre a giovedì e domenica, si partirà il martedì, alle ore 15, dall’aeroporto San Francesco d’Assisi mentre la partenza da Tirana è programmata alle ore 12.45.

Ernesto Cesaretti, Presidente Sase, commenta: “Accogliamo con piacere questa novità per la prossima stagione invernale, che permette ai nostri passeggeri un miglior servizio di collegamento utile per viaggi d’affari ed etnici. Questo è un ulteriore segnale di vitalità ed interesse per il nostro territorio”.

Genti Kole della compagnia Albawings, spiega: “L’aeroporto di Perugia attraverso il suo bacino ha dato modo alla nostra compagnia aerea di valutare, grazie alla crescita del traffico sulla rotta, l’opportunità di inserire per la prima volta il terzo volo settimanale anche durante la stagione invernale. Siamo sicuri che questo ci permetterà nel prossimo futuro di partecipare ad un ulteriore crescita e sviluppo dell’area”.