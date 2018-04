Vinitaly, anche il presidente Gentiloni sceglie l'Umbria: l'incontro con le nostre aziende

“Una visita importante quella del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che ha confermato tutto il sostegno e la vicinanza del Governo italiano ai territori ed ai produttori interessati e colpiti dal sisma”. Così l’assessore regionale alle politiche agricole, Fernanda Cecchini, ha commentato la visita che il Presidente del Consiglio Gentiloni ha compiuto questa mattina, lunedì 16 aprile, insieme a Paola De Micheli, commissario straordinario per la ricostruzione, negli spazi dedicati all’Umbria, nei padiglioni del Vinitaly in corso di svolgimento a Verona.



Il presidente Gentiloni ha visitato gli espositori di tutte le Regioni colpite dal terremoto e, nello stand dell’Umbria, ha incontrato i rappresentanti della Cantina Colle Uncinano di Spoleto, i Gal dell’Umbria ed il Parco Tecnologico agroalimentare, ma “con tutte le Aziende umbre presenti – ha sottolineato l’assessore Cecchini - ha avuto modo anche di affrontare il tema dei cosiddetti danni indiretti provocati dal sisma in tutta la Regione, cogliendo con soddisfazione i primi segnali di ripresa che giungono dal territorio, nei diversi settori, da quello turistico a quello enogastronomico”.