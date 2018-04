Premi speciali per due cantine umbre che hanno saputo comunicare e rinnovare il proprio nettare di uva

Dall’ultima giornata di Only Wine sono usciti i vincitori dei premi Wine Tv, assegnati ogni anno alle cantine presenti al Salone, che si sono distinte per capacità innovativa e di comunicazione, rispetto della tradizione, etica e per aver incarnato al meglio lo spirito di Only Wine.

La cantina umbra Leonardo Bussoletti di Narni è stata premiata come Miglior azienda Innovazione per la new age del Ciliegiolo. “Ha portato il Ciliegiolo in una dimensione del tutto nuova -si legge nella motivazione del premio- innovando e valorizzando le caratteristiche di un’uva troppo spesso sottovalutata. Eleganza, territorialità e rispetto sono le basi su cui Leonardo ha deciso di scommettere per valorizzare il connubio Ciliegiolo-Narni.” A ritirare il premio dalle mani di è stato lo stesso produttore, Leonardo Bussolotti, già protagonista del Pranzo della domenica a cura di Giancarlo Polito, nella suggestiva cornice della Sala degli specchi di Palazzo Bufalini.

Un’altra azienda umbra si è aggiudicata il Premio per la Miglior comunicazione aziendale. Si tratta di Barberani di Orvieto, “per aver raccontato i loro 57 anni di storia in maniera chiara ed elegante. Diretta, immediata ed emozionale è la comunicazione di Barberani, veicolata anche attraverso uno dei siti web più interessanti del web.”visAnche Barberani è stata ospite del Pranzo della domenica per l’abbinamento scelto dal Miglior Sommelier d’Italia 2016 Andrea Galanti dei suoi vini con i piatti realizzati per l’occasione dallo Chef Polito.