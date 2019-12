Nuove aperture a Perugia, apre centro estetico per uomini e donne e pasticceria per cani

Centro estetico per uomini e donne e pasticceria per cani. Questo il nuovo format pensato per coccolare qualsiasi tipo di cliente, anche peloso a quattro zampe, proposto dalla nuova attività Bauty a partire da sabato 14 dicembre, giorno dell’inaugurazione. Il taglio del nastro della struttura, in via XX settembre 148/c a Perugia, è previsto alle 17.30 e sarà seguito da un aperitivo.