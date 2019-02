Nuova store dell'Upim inaugurato in città: 800metri quadri per l'abbigliamento a dimensione famiglia

Ieri l'inaugurazione del nuovo supermercato Conad in via Settevalli, oggi è la volta sempre nella stessa area dello store di Upim, il secondo in città dopo quello recentemente aperto via Trattati di Roma. Il nuovo punto Upim si estende su circa 800 metri quadri, si caratterizza per spazi moderni, facilmente fruibili dove l'offerta commerciale guarda alle esigenze delle famiglie il tutto a prezzi contenuti. Si spazia dall’abbigliamento uomo e donna, alla moda bambino con il marchio Blukids che propone collezioni baby (0-36 mesi), kids (2-8 anni) e junior (9-15 anni), fino ad arrivare all'intimo e alla oggettistica per la casa. Lo store ha portato in dote sei posti di lavoro,

"L’attenzione alla contemporaneità e alla vita reale delle persone, l’ascolto delle esigenze delle famiglie e dei bisogni concreti dei propri clienti, fanno di Upim una presenza quotidiana, consueta, domestica, un vero punto di riferimento per i territori dove è presente": hanno ribadito i manager di Upim Perugia. Lo store di via Settevalli sarà aperto dal lunedì al sabato 9.00-20.30 e domenica 9.00-20.00