Nuove aperture a Perugia, arriva "Cucine Lube Store". Assessore Scoccia: "Segnale incoraggiante"

Perugia si arricchisce di un nuovo spazio dedito all’arredamento di qualità. Il mobilificio Oppiarelli, che opera sul territorio da 45 anni, ha inaugurato presso la propria sede in via Gerardo Dottori il ‘Cucine Lube Store’. Un vero e proprio punto di riferimento per quella clientela che cerca nei prodotti dell’azienda marchigiana il giusto compresso tra stile, qualità ed efficienza.

“La nostra azienda – ha dichiarato Michele Oppiarelli – ha un rapporto con Lube da circa 40 anni. Di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, ma nell’ultimo periodo il rapporto si è ulteriormente rafforzato grazie alla creazione di questi store. Spazi dove il cliente può toccare con mano la qualità dei prodotti e riuscire a soddisfare anche le proprie esigenze economiche2.

Nella mattinata di sabato 4 luglio si è tenuto il ‘taglio del nastro’ alla presenza dell’intera famiglia Oppiarelli, del proprietario di Cucina Lube, Massimo Giulianelli, del referente commerciale per l’Umbria, Sauro Medei e dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Perugia, Margherita Scoccia. “E’ una scelta importante in una città importante – ci tiene a precisare lo stesso Giulianelli – nata in virtù dell’ottima collaborazione che anni abbiamo con la famiglia Oppiarelli. Ci è piaciuta la posizione e l’idea di crescere ulteriormente al fianco di un’azienda di riferimento per il territorio”. Una nuova realtà commerciale che segna in positivo la fase di ripartenza post lockdown.

“E’ un segnale di incoraggiamento importante per la nostra economia – ha sottolineato l’Assessore Scoccia – e ci auguriamo che questo coraggio e questa voglia di ripartire possano estendersi anche nel resto del territorio. Faccio i complimenti alla famiglia Oppiarelli per la scelta di fare sinergia con un’azienda come Lube così importante a livello nazionale e non solo”.