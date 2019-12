Nuove aperture a Perugia: inaugurata la filiale di Ubi Banca, tecnologia e consulente digitale

Moderna, tecologica, con tanto di consulente per i servizi online a disposizione dei clienti: sono le caratteristiche della nuova filiale di UBI Banca in Via dell’Acacia 2 a Perugia guidata daFabrizio Capociuchi, titolare della sde. L’istituto di credito ha presentato il nuovo concept di filiale che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, l’innovazione e la digitalizzazione. Sono gli elementi che guidano il rinnovamento di 700 sportelli di UBI Banca su tutto il territorio nazionale in un contesto di complessiva modernizzazione dei servizi bancari. Si punta sempre di più sui canali multimediali per le tradizionali operazioni di sportello; da qui la trasformazione dell’operatività che passa da analogica a digitale. Obiettivo: permettere una maggiore autonomia dei correntisti e una più efficiente attività in filiale.

Tra le soluzioni adottate, ad esempio, ATM di ultima generazione in grado di svolgere le operazioni in sicurezza e senza fare code, versare denaro contante, assegni anche dopo l’orario di chiusura. Inoltre, sono state introdotte casse self service che permettono di e pagare imposte come F24 e fare bonifici. Ogni filiale è dotata di una connessione Wi-Fi gratuita riservata ai clienti per navigare tra i contenuti di UBI Banca e di due diversi tablet in grado di effettuare operazioni bancarie in autonomia o predisposti per la firma elettronica. Saranno introdotti monitor con contenuti interattivi facilmente utilizzabili: attraverso un QR Code il cliente avrà la possibilità, con il proprio dispositivo mobile, di gestire i contenuti sugli schermi per informarsi, con video e brevi presentazioni, sui prodotti della banca.

Per supportare e facilitare l’utilizzo dei nuovi sistemi, UBI Banca ha inserito all’interno delle filiali un assistente digitale che ha il compito di accogliere, ascoltare le esigenze e indirizzare il cliente verso la soluzione più veloce, oltre ad assisterlo nel primo utilizzo dei servizi digitali e nelle operazioni effettuate tramite nuovi strumenti come le casse self. Ai servizi che permettono di snellire le operazioni di routine, viene affiancato un modello di consulenza innovativo, integrando in questo modo il canale fisico con quello digitale. Grazie anche ad una disposizione degli spazi dedicata alle singole esigenze, il cliente potrà contare su personale dedicato, andando incontro ai bisogni delle famiglie e a quelli delle imprese. La clientela ha a disposizione specialisti del Gruppo per gestire operazioni come mutui, prestiti e finanziamenti per le attività imprenditoriali.

“E’ motivo di orgoglio poter essere presente oggi a Perugia per inaugurare questa filiale, già aperta al pubblico, ma rinnovata strutturalmente e concettualmente attraverso l’integrazione tra canale fisico tradizionale e sistemi digitali avanzati – ha dichiarato Cristian Fumagalli responsabile Macro Area Territoriale Lazio Toscana e Umbria. - Un nuovo layout all’insegna del futuro e della semplicità per migliorare i servizi bancari e rendere l’esperienza dei clienti sempre più immediata. Un intervento che vede nascere anche la figura dell’assistente digitale, un collega che farà da tutor ai clienti per agevolare al massimo il rapporto con la nuova tecnologia offrendo assistenza professionale.”