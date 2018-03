Nomine & Poltrone - La nuova segretaria generale della Nidil Cgil Perugia

Vanda Scarpelli è la nuova segretaria generale di Nidil (Nuove Identità di Lavoro) Perugia, la struttura sindacale della Cgil che rappresenta i lavoratori in somministrazione (ex interinali) ed i lavoratori atipici. L’elezione da parte dell’assemblea generale, alla presenza del segretario nazionale di Nidil, Claudio Treves, e del segretario generale della Cgil di Perugia, Filippo Ciavaglia, è avvenuta ieri, 2 marzo, con voto unanime.



Scarpelli prende il posto di Massimo Fraolo, che ha guidato la categoria negli ultimi anni e al quale è andato il ringraziamento di tutta l’organizzazione per l’ottimo lavoro svolto. “Porterò in questo nuovo incarico la mia esperienza nella Funzione Pubblica, categoria che conosce bene le problematiche del lavoro precario - afferma Scarpelli - con l’obiettivo prioritario di creare una squadra di giovani e costruire un programma di azioni concrete per allargare la rappresentanza della Cgil tra le lavoratrici e i lavoratori atipici”.