Usl Umbria 1 assume a tempo indeterminato: pubblicato il bando di concorso

Nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Umbria. Ad assumere è la USL Umbria 1 che ha emanato, pubblicato e divulgato un bando di concorso per 10 posti di operatore tecnico specializzato “videoterminalista” (categoria B, livello economico super) riservato ai cittadini italiani (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti) o ai cittadini dell'Unione Europea mentre per quelli di Paesi terzi è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

COME PARTECIPARE - La domanda di ammissione (il fac-simile è scaricabile sul sito 'uslumbia1. It' dove è possibile anche esaminare nel dettaglio il bando e tutti i requisiti richiesti ai candidati) deve essere redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, e indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria N.1 - Via Guerra, 21 - 06127 Perugia. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, in Via Guerra 21 (2° piano) a Perugia, o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato mentre i titolari di posta elettronica certificata (Pec) potranno presentarla anche via mail all’indirizzo 'aslumbria1@postacert.umbria. It'.