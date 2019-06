Vuoi toccare con mano le opportunità di lavoro? Iniziativa dell'Unipg che fa incontrare aziende e studenti

L’edizione 2019 del Career Day dell'Università degli Studi di Perugia si svolgerà domani, giovedì 13 giugno 2019, dalle ore 10 alle ore 18, a Perugia, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, presso il Complesso Monumentale di San Pietro: una edizione che promette di ripetere il successo del 2018, caratterizzato da un’ampia partecipazione di imprese, studenti e laureati e tante concrete occasioni di inserimento professionale per questi ultimi.

Circa 50 le aziende partecipanti, operanti a livello internazionale, nazionale e locale, appartenenti a vari settori del mondo produttivo e dei servizi. Previsto anche l’intervento della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA Umbria) oltre a numerosi stand di Ateneo: Ufficio Relazioni Internazionali, Ufficio dottorati, master e corsi post-lauream, Ufficio Scuole di specializzazione di area sanitaria, I.L.O.e terza missione e Ufficio Orientamento, Inclusione e Job Placement.

Gli studenti, i laureandi e i laureati di tutti i Dipartimenti dell’Università di Perugia avranno la possibilità, visitando gli stand delle aziende, degli enti e delle associazioni di categoria partecipanti, di conoscere da vicino quali siano le opportunità d’impiego offerte per l’avvio della propria carriera professionale.

L’evento è realizzato con la partecipazione tecnico-istituzionale di Sviluppumbria S.p.A., in collaborazione con il DSA3 e la Fondazione per l’Istruzione Agraria e con il Patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, Confindustria e Camera di Commercio di Perugia.

L’obiettivo è quello di far incontrare direttamente domanda e offerta di lavoro, tenendo conto che proprio la definizione di un più virtuoso e funzionale rapporto tra formazione universitaria e mondo delle imprese e delle professioni è da sempre (e oggi a maggior ragione) uno degli obiettivi perseguiti con più forza dall’Ateneo umbro.

I partecipanti potranno inoltre prendere parte alle presentazioni aziendali in programma e alla cerimonia di inaugurazione, prevista per le ore 10.30 nell’ Aula Magna del DSA3, in cui interverrà il Magnifico Rettore Prof. Franco Moriconi, il Delegato per il job placement, rapporti con le imprese e mondo del lavoro Prof. Alessandro Campi, il Direttore del DSA3 Prof. Francesco Tei e il Direttore di Sviluppumbria s.p.a. Dott. Mauro Agostini.

L’edizione 2019 del Career Day prevede, inoltre, la partecipazione del giovane imprenditore calabrese Stefano Caccavari che alle ore 12, in Aula Magna, racconterà la sua esperienza imprenditoriale con il progetto "Mulinum".

Nel corso dell’evento si terrà anche la prima giornata formativa per gli studenti ammessi a partecipare al Progetto LavoriA.M.O.@UNIPG.IT, realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per rafforzare gli interventi di orientamento al lavoro per i laureati dell’Università degli Studi di Perugia attraverso la creazione di specifici percorsi per sviluppare e rafforzare le loro competenze.

Per ulteriori informazioni https://careerday.unipg.it/2019/#