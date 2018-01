Università di Perugia: premio a un giovane ricercatore: ecco la sua scoperta sulle carni d'agnello dell'Appennino

Antonio Germinara dell'Università di Perugia ha vinto il Premio dell’Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici per uno studio sulle carni d’agnello alimentati con sottoprodotti della birra. Dottore magistrale del Corso di Laurea in Scienze Zootecniche (Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali) si è aggiudicato il riconoscimento destinato a giovani laureati magistrali e dottori di ricerca che, con un loro elaborato, abbiano portato un effettivo contributo alla nutrizione animale e/o alla mangimistica.

Germinara ha concorso con la tesi Magistrale “Consumer test su carni di agnelli appenninici alimentati con razioni contenenti sottoprodotti della lavorazione della birra",lavoro svolto nell'ambito del PRIN 2014-15. Coordinatori i professori Paolo Fantozzi e Giuseppe Perretti; relatore della tesi il professor Luciano Morbidini, dell’Unità di Ricerca in Scienze Zootecniche, e riguarda un consumer test (svolto presso L’Università dei Sapori dell’Umbria) su carni di agnelli appenninici alimentati con razioni contenenti trebbie di birra come fonte di polifenoli, a forte potere antiossidante.

Le informazioni raccolte riguardano, principalmente, la valutazione di alcune caratteristiche sensoriali della carne di agnelli appenninici alimentati con 3 diete differenti (controllo, Lino e Trebbie più lino), e quale effetto possa avere, sui potenziali consumatori, l’informazione sull’utilizzo delle trebbie di birra relativa alla qualità delle carni consumate.

I dati così ottenuti hanno permesso di riscontrare che alcuni parametri sensoriali possono essere valutati in maniera sensibile anche da consumatori non addestrati. In secondo luogo, è stato verificato che l’uso oculato delle Trebbie di Birra non deprime, ma addirittura potenzia le caratteristiche sensoriali della carne, che ha avuto gradimenti superiori rispetto a quelli dell’agnello pesante tradizionale.

Lo studio, inoltre, ha evidenziato la grande influenza dell’informazione riguardo alle tecniche di allevamento e, nel nostro caso, l’alimentazione sull’apprezzamento di un prodotto. E’ stato riscontrato come l’uso di alimenti non tradizionali, ma ritenuti di qualità, forniscano un valore aggiunto, potenziando l’immagine di un prodotto come la carne, che ha avuto, negli ultimi periodi, una ’cattiva stampa’.