Università di Perugia in centro storico: 38 presentazioni dei corsi e preparazione ai test: come iscriversi

E’ ricco e propone tante opportunità il programma di “L'Ateneo al Centro”, la manifestazione di orientamento e di presentazione dell’offerta formativa dell’Università di Perugia, che si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 aprile 2018 nel cuore del capoluogo umbro, a Piazza IV Novembre e in piazza della Repubblica e in altri spazi cittadini.

Il programma completo è disponibile all’indirizzo http://ateneo-al-centro.unipg.it dove è anche possibile prenotarsi per partecipare alle 38 presentazioni curate dai Dipartimenti (dedicate ad illustrare le linee di ricerca più innovative, le eccellenze e le peculiarità della didattica dei corsi di studio) o allo Spazio Test, dove docenti e personale dell'Università illustreranno i test di ammissione ai percorsi a numero programmato. Allo stesso indirizzo è anche possibile scaricare l’attestato di partecipazione, da validarsi al desk di accoglienza.

La due giorni di open day vedrà protagonisti docenti, ricercatori e studenti dell’Ateneo che illustreranno l'offerta formativa dello Studium, rispondendo anche alle domande per aiutare i giovani che parteciperanno a fare una scelta consapevole e conoscere l'ambiente in cui si troveranno a studiare.

Piazza IV Novembre ospiterà le postazioni di “Unipg a Quadretti”, dedicate alle aree medicosanitaria, tecnico-scientifica e scientifica ((Dipartimenti di Chimica, biologia e biotecnologie, di Fisica e geologia, di Ingegneria, di Ingegneria civile ed ambientale, di Matematica e informatica, di Medicina, di Medicina sperimentale, di Medicina veterinaria, di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, di Scienze chirurgiche e biomediche, di Scienze farmaceutiche), mentre in piazza della Repubblica ci sarà ”Unipg A RIGHE” per le aree giuridico-politico-economica e umanistica ((Dipartimenti di Economia, di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, di Giurisprudenza, di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, di Scienze politiche).Uno spazio di accoglienza sarà collocato al Centro Servizi Alessi, in via Mazzini, dove saranno presenti le postazioni del servizio orientamento, del Centro Linguistico di Ateneo, del Comune di Perugia e dell’Adisu.

Fra gli appuntamenti delle due giornate, sabato 21 aprile, alle ore 15, nella Sala dei Notari, si svolgerà un incontro dove – presenti il Rettore e il Sindaco di Perugia - i Delegati del Rettore e una rappresentanza AdiSU illustreranno i vantaggi offerti, a chi sceglie Unipg, in termini di servizi, agevolazioni, riduzioni, bonus, strutture e opportunità di internazionalizzazione. L’iniziativa è promossa da Università degli Studi di Perugia, Comune di Perugia e Adisu Umbria.