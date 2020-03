Lavoro & Formazione, il master universitario a Perugia per diventare manager esperti in progetti e fondi europei

Sono aperte fino all'11 marzo le iscrizioni al Master in Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale, promosso dall’Università degli Studi di Perugia. Il Master - giunto alla terza edizione- si configura quale percorso di alta formazione sulla progettazione europea, con approfondimenti specifici in ambito culturale, creativo, multimediale e audiovisivo.

Lungo i 15 mesi di attività per 300 ore di didattica (a weekend alternati e con possibilità di streaming), 400 ore di tirocinio e 74 CFU - i partecipanti acquisiscono competenze teoriche e tecnico-gestionali legate al project design e al project management, insieme ad una formazione strategica riferita ai settori culturali e creativi.

La figura del progettista europeo si caratterizza per la grande spendibilità nel mercato del lavoro, pubblico e privato: è elevato, infatti, il fabbisogno di profili che sappiano innovare e intercettare risorse, guardando alle politiche ed alle linee di finanziamento dell'Unione europea.

"Nel percorso formativo "Europa" e "Cultura" (quest'ultima variamente intesa, spaziando dal patrimonio materiale a quello immateriale, anche nei legami con il digitale) - spiegano dall'Università - si fondono, con l'obiettivo di costruire, per i partecipanti, una spendibilità immediata di competenze utili ad innovare gli approcci professionali e a valorizzare le enormi potenzialità dei settori culturali e creativi".