Università, arrivano i soldi per nostri talenti: finanziati 17 dottorati e 55 assegni di ricerca

Arrivano i soldi per i ricercatori universitari dell'Umbria. Due milioni e 300mila euro per finanziare 55 assegni di ricerca e 17 borse di dottorato, secondo quanto annunciato dall'assessore regionale Antonio Bartolini. Un piano per collegare le imprese al mondo della ricerca, rilanciando così tutto il sistema produttivo dell'Umbria.



Spiega l'assessore: "Sono stati approvati gli esiti degli avvisi pubblici diretti alle Università regionali, finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, che consentiranno in Umbria di attivare 55 assegni di ricerca e 17 borse di dottorato per un totale di 2,3 milioni di euro, per progetti di ricerca in grado di contribuire alle priorità di sviluppo della regione e svolti in partenariato obbligatorio con le imprese".

E ancora: "L’obiettivo che ci poniamo con azioni di questo tipo – prosegue - è infatti quello di rafforzare e consolidare, soprattutto, la propensione delle imprese umbre, che in grande maggioranza sono di piccola e media dimensione, a utilizzare il capitale umano ad elevata qualificazione, in ragione delle relazioni fra sistema produttivo, università e centri di ricerca che rappresentano l’infrastruttura necessaria per accrescere il livello di competenze necessario ad innalzare la produttività del sistema Umbria!.