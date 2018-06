L'Università dei Sapori cresce e si espande: nuova sede in una cascina del '600, nuovo logo e nuovo sito internet

L’Università dei Sapori, storico brand attivo sul territorio di Perugia da ben 22 anni, si rifà il look. Cominciando da un nuovo logo, una nuova immagine e una nuova linea strategica basata su una filosofia ed una vision aziendale che meglio ne rappresenti l’identità. La “nuova” Università dei Sapori diventa così la prima Scuola di Hospitaliy italiana, pronta a lanciarsi nel mercato nazionale e mondiale. E così, se da una parte mira consolidare l’offerta formativa, dall’altra si prepara ad espandersi grazie anche all’imminente apertura di una nuova sede al Nord, nel cuore dell’Oltrepò Pavese, nella cornice della suggestiva cascina seicentesca di Cassino Po, a Broni.

Qui gli studenti saranno inseriti in un percorso formativo ampliato con corsi di lingua straniera, principi di management, conoscenza dei principali software e hardware, alimentazione funzionale e di valorizzazione del territorio e delle materie prime. A cambiare è il cuore stesso della formazione che mira a sviluppare conoscenze specializzate nel settore dell'Ospitalità, con un programma di studi plasmato in base al percorso professionale scelto.

Il livello di preparazione raggiunto permetterà di ricoprire ruoli centrali e di management sia in ambito turistico che alberghiero. Figure rispetto alle quali non si richiedono più solo competenze tecniche ma capacità gestionali, organizzative e relazionali. Prestigio, eccellenza della didattica e opportunità di lavoro concrete per gli allievi di UDS. Sono queste le basi su cui Università dei Sapori rinnova la propria mission.

Una strategia di rinnovamento della brand identity visibile già dal nuovo portale www.universitadeisapori.it, responsive e fruibile da oggi anche in versione mobile da ogni dispositivo. Completamente rinnovato nell’aspetto grafico, nei contenuti e nelle sue potenzialità informative, www.universitadeisapori.it; l’home page è stata studiata per fornire una più efficace comunicazione della complessità del mondo Università dei Sapori, dei suoi asset strategici e delle sue molteplici potenzialità. Pensato e realizzato per unire la facilità di navigazione e la praticità di consultazione, cercando di rendere semplice ogni operazione, dalla ricerca dei corsi a quella dei servizi, www.universitadeisapori.it è in grado di rispondere adeguatamente alle diverse esigenze di un mercato in continua evoluzione.

“Un intero processo di cambiamento e di restyling della corporate identity - dichiara Anna Rita Fioroni Presidente di Università dei Sapori - che è espressione di una nuova politica di approccio culturale al mercato, ponendoci l’obiettivo di essere con orgoglio un’azienda affidabile, innovativa, capace di valorizzare le capacità dei propri allievi così come esaltare le eccellenze della produzione agroalimentare e vitivinicola del made in Italy, di cui siamo fieri ambasciatori”.