Università dei Sapori, al via la sfida dedicata alle eccellenze regionali: in gara grandi chef d'Italia

Si terrà lunedì 22 gennaio, presso l'Università dei Sapori, il contest "Maccheroni d'Autore, ricette regionali italiane in sfida" Il contest è organizzato ed ideato da Eccellenze Italiane in collaborazione con il premiato Pastificio Gentile di Gragnano, l'Università dei Sapori ed Urbani Tartufi.

L’evento ha lo scopo di far rivivere le tradizioni più radicate della cucina italiana, quella che, soprattutto negli ultimi anni, viene messa da parte in favore di piatti gourmet o di quelli realizzati da nuove combinazioni gastronomiche. Proprio per questo motivo il filo conduttore del concorso è la pasta: uno degli ingredienti fondamentali della dieta mediterranea.

Tutti i partecipanti, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, hanno proposto ricette tradizionali più o meno rivisitate. I piatti sono stati valutati – e lo saranno anche nella finale - sulla base di un'analisi visiva in relazione a quattro criteri: il rispetto per la ricetta tradizionale, la ricerca e selezione delle materie prime, la creatività e l'impiattamento.

Tra i concorrenti alcuni nomi altisonanti come gli chef Andrea Serravezza, primo nella classifica provvisoria, e Luca Montersino, secondo. Serravezza è un salentino doc che ama la sua terra tanto da definirsi un "cuoco-contadino". Ha fatto del "km zero" la sua filosofia di vita e di lavoro. E' il primo pugliese ad essere arrivato tra i primi tre nella finale del prestigioso concorso internazionale "Bocuse d'Or 2012". Il nome di Luca Montersino parla da solo. Il pasticcere piemontese di fama internazionale, da diversi anni, è uno dei volti più amati