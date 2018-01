Borse di studio da 5mila euro per gli studenti universitari, come fare domanda

C’è tempo fino al 28 febbraio 2018 per partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di 4 borse di studio del valore di 5 mila euro ciascuna a favore di studenti universitari istituite dalla fondazione “Dott. Riccardo Teti” di Trevi.

Questi riconoscimenti sono riservati a studenti universitari iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di qualunque università. Qualora i candidati idonei iscritti ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia siano in numero inferiore al numero delle borse messe a concorso – si legge nel bando -, le borse residue verranno assegnate agli iscritti ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie ed al Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria di qualunque Università.

Il lavoro fatto da Comune di Trevi per riattivare il bando, è volto a dare un supporto agli studenti meritevoli che non superino una precisa fascia reddituale. Requisiti fondamentali richiesti sono: essere residente nel Comune di Trevi, in mancanza nella Diocesi di Spoleto e avere un ISEE in corso di validità non superiore a 20mila euro. E’ possibile visionare il bando sul sito del Comune www.comune.trevi.pg.it oppure nel sito www.unipg.it .