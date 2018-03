L'Unipg a fianco dei giovani: Non sapete quale indirizzo scegliere? Grande Open Day in centro, il programma

E dopo l’inaugurazione in grande stile, con tanto di ospiti del calibro di Samantha Cristoforetti, è tempo di incontri con le future matricole. Sarà in programma il 20 e il 21 aprile “L’Ateneo al Centro”, la manifestazione annuale di presentazione dell’offerta formativa targata Unipg “L’obiettivo del progetto – ha sottolineato l’assessore Dramane Wagué – è di aprire la città per favorire una scelta consapevole e responsabile da parte dei ragazzi. Per farlo non vi è location più adatta del nostro centro storico, salotto buono di Perugia e pieno di ricchezze storico-culturali in grado di attrarre l’interesse dei visitatori”.

Anche quest’anno le due piazze centrali più rappresentative della città, Piazza IV Novembre e Piazza della Repubblica, vedranno la presenza di gazebo destinati ad ospitare i desk dei dipartimenti universitari coi loro materiali informativi e con docenti, ricercatori e studenti testimonial, ai quali rivolgere le proprie domande, manifestare i propri dubbi, farsi raccontare il percorso, le suggestioni, gli sbocchi occupazionali dei vari percorsi di studio offerti dall’ateneo perugino.

Piazza IV Novembre per i Dipartimenti di Chimica, biologia e biotecnologie, di Fisica e geologia, di Ingegneria, di Ingegneria civile ed ambientale, di Matematica e informatica, di Medicina, di Medicina sperimentale, di Medicina veterinaria, di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali, di Scienze chirurgiche e biomediche, di Scienze farmaceutiche), mentre in Piazza della Repubblica si potranno avere informazioni per iDipartimenti di Economia, di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, di Giurisprudenza, di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, di Scienze politiche).

Sarà anche allestito, nell’Aula del muro di Palazzo Florenzi, uno spazio-test, curato dai percorsi ad accesso programmato. In merito ad “Ateneo al centro”, l’assessore ha ribadito che prosegue il rapporto stretto che lega il Comune all’Università, Adisu e Istituto scolastico regionale, ma anche ai vari istituti superiori: si è creata, non a caso, una rete di collaborazione fondamentale per coadiuvare i ragazzi di fronte ad una scelta importante, ma non sempre facile.

Doppio appuntamento, dunque, quello organizzato nel cuore dell’Acropoli rivolgersi direttamente ai ragazzi ed alle loro famiglie: un confronto continuo e utile per fornire risposte alle tante domande che verranno formulate dagli interessati. Anch Adisu sarà presente il 20 e 21 aprile in centro e garantirà servizi importanti: dalla mensa alla possibilità di visitare sedi e collegi per toccare con mano l’offerta.