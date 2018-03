Università di Perugia, il concorso per le band universitarie riparte: premi in denaro, le novità

Aperte le iscrizioni online al concorso riservato alle band e agli artisti emergenti universitari dell’Umbria. L'Agenzia per il Diritto allo Studio universitario dell’Umbria attraverso questo concorso vuole promuovere artisti singoli e/o gruppi formati da studenti universitari italiani e stranieri residenti nella regione iscritti ad un’università e/o ad un istituto di alta formazione in Umbria. La partecipazione è gratuita e riservata a studenti e musicisti senza limitazione di genere: un'occasione unica per dare libero spazio alla creatività musicale degli studenti e promuovere le loro avanguardie artistiche, incentivando la partecipazione e l’aggregazione tra giovani.

La domanda di partecipazione va compilata direttamente sul sito dell’Agenzia (www.adisupg.gov.it), nel menù “Attività culturali”, attraverso il webform predisposto, entro e non oltre il 30 marzo 2018.

Il contest permetterà di selezionare 3 artisti tra musicisti singoli e/o gruppi iscritti alla Sezione “Autori” e 3 artisti tra musicisti singoli e/o gruppi iscritti alla Sezione “Producer/DJ” con un premio in denaro complessivo di 3500€ per i primi 3 classificati.

La Sezione “Autori” ospiterà gruppi o artisti singoli con proprio repertorio, di qualsiasi espressione artistica e senza limitazione di genere. Durante il concorso è vietato riprodurre brani altrui pena esclusione.

La Sezione “Producer/DJ” è aperta invece ad artisti singoli o collettivi, con repertorio composto da proprie elaborazioni di tipo mash-up, remix, o brani originali, di qualsiasi espressione artistica e senza limitazione di genere. Durante il concorso è vietato riprodurre brani altrui non rielaborati personalmente, pena esclusione.

Chi può partecipare?

Possono partecipare sia artisti universitari singoli e/o gruppi musicali in cui al loro interno vi siano almeno due studenti universitari, regolarmente iscritti per l’anno accademico 2017/2018, all’Università degli Studi di Perugia, all’Università per Stranieri di Perugia, ai Conservatori di Musica di Perugia e di Terni, all’Accademia delle Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia ed all’Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia.



Non possono partecipare al concorso Unimusic:

• gruppi musicali la cui età media dei componenti superi i 27 anni;

• gruppi musicali che risultino professionisti da oltre tre anni o che abbiano pubblicato più di tre CD con una affermata casa di produzione.

La selezione dei finalisti e l’assegnazione dei premi sarà effettuata dalla Giuria popolare, da una “Giuria tecnica” (costituita da funzionari dell'Agenzia e dai redattori di Radiophonica.com) e da una “Giuria Artistica” (composta da personalità di rilievo nell’ambito della cultura musicale della Regione).

Info e bando