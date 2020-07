Washington Post seleziona 5 vini del mondo per l'estate 2020: un grechetto umbro nella top five

Tra i 5 vini selezionati, per l'estate 2020, dagli esperti dell'autorevole Washington Post due sono italianissimi di cui uno è made in Umbria: si tratta del Grechetto Colli Martani 2018 di Terre de la Custodia (l'altro italiano è la Falanghina Beneventano 2018 Le Origini). Nella rubrica settimanale ospitata sull’autorevole quotidiano della capitale statunitense, Dave McIntyre, critico enogastronomico e co-fondatore del sito di informazione “Drink Local Wine”, aperto alla scoperta dei vini di tutto il mondo, segnala “cinque deliziosi vini a prezzi convenienti”, inferiori ai 20 dollari. Scrive McIntyre: “se non hai ancora scoperto la straordinaria varietà di vini bianchi italiani, inizia con questo elettrizzante grechetto e con un'elegante falanghina”.

A proposito del Grechetto Colli Martani 2018 di Terre de la Custodia, McIntyre precisa: “Questo delizioso vino bianco presenta aromi e sapori di fiori bianchi e nocciole tostate”. Il valore aggiunto è una “sensazione generale di mineralità”, “come se stessi assaporando pura acqua di sorgente che zampilla dalle pietre”. Conclude il critico del Washington Post: “davvero, un vino delizioso. Godetevelo con frutti di mare o anche da solo”.

“L’apprezzamento degli esperti d’oltreoceano è per noi un motivo di grande orgoglio”, assicura Giampaolo Farchioni, manager dell’azienda. “Siamo lieti di essere ambasciatori del gusto italiano nel mondo: portare in America un prodotto italiano, proveniente dai vigneti di famiglia, ci riempie di soddisfazione e conferma che questa piccola ma meravigliosa terra che è l’Umbria è capace di offrire prodotti straordinari, capaci di sedurre anche i palati più raffinati a livello globale. Questa per noi è una spinta a fare sempre meglio: non a caso abbiamo puntato molto sul Grechetto. Un’uva che ci piace tantissimo, che rappresenta bene la nostra terra e che adesso proponiamo anche in un apposito cru, grazie alla consulenza dell’enologo Pierpaolo Chiasso, con la supervisione di Riccardo Cotarella”.