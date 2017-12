Multinazionale delle Chacchiere - Ricci manda un dono di Natale alla Marini: "Ecco la formula per nuovo lavoro"

"La realtà dell’Umbria è chiara: rispetto alla media italiana la Regione, negli ultimi 10 anni, si è dimostrata più fragile delle altre zone del Paese. Bisognerebbe recuperare 15.000 posti di lavoro (lo dice l’ISTAT che è credibile)": lo ha affermato l'ex portavoce dell'opposizione di centrodestra in consiglio regiona, Claudio Ricci,che da tempo chiede un piano straordinario per risidegnare l'economia dell'Umbria da qui ai prossimi 20 anni.

"Ribadiamo, alla fine dell’anno 2017, la proposta: diminuire di 50 milioni di euro all’anno, l’IRAP (tasse sulle attività) per chi assume. Da un “calcolo realistico” in 5 anni si potrebbero attivare circa 3.500 nuovi posti di lavoro. È realizzabile". Un consiglio non richiesto alla Presidente Marini ma che potrebbe lo stesso portare dei beneifici per tutti. La Presidente ci proverà o rispedirà al mittente la formula più lavoro in Umbria del Ricci?