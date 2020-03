LA BUONA NOTIZIA In pagamento 5 milioni di fondi per le aziende umbre del settore agricoltura: "Una boccata d'ossigeno"

Una importante boccata d'ossigeno per le casse di un settore, importante per il made in Umbria, e che sta soffrendo molto in questa emergenza internazionale da coronavirus: l'agricoltura-allevamento. Sono infatti in pagamento altri 5 milioni da parte dell'ente AGEA per 1.077 imprese agricole per le misure a superficie e il benessere animale del PSR (Fondi europei) per l’Umbria 2014-2020. Soldi che si vanno ad aggiungere agli altri 8 milioni pagati 20 giorni fa, portando la spesa pagata dall’inizio dell’anno ad oltre 13 milioni di euro.

“Un rilevante risultato – sottolinea l’assessore regionale Roberto Morroni – in un momento di emergenza sanitaria quale quella attuale in cui le imprese necessitano di liquidità. È importante, infatti, che per fronteggiare gli effetti della pandemia anche il sistema dei pagamenti di AGEA non rallenti e si dimostri un importante strumento di supporto finanziario per le imprese del settore agricolo. Si deve sottolineare - continua l’assessore – che i buoni risultati che si stanno conseguendo sono da attribuire anche al personale regionale impegnato quotidianamente nella concessione dei benefici economici a favore delle imprese agricole. A questi va il mio personale apprezzamento e gratitudine per il senso del dovere e responsabilità che stanno dimostrando in questo difficile momento".

La Regione ha prorogato tutti i termini di scadenza dei procedimenti amministrativi connessi ai bandi del PSR. Sono infatti stati differiti i termini di integrazione documentale e presentazione delle rendicontazioni di tutte le concessioni emesse dalla Regione quali ad esempio quelle relative agli investimenti nelle aziende agricole, all’agroindustria, alle filiere agroalimentari e al pacchetto giovani.