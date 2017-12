Anche in Umbria braccia incrociate: scioperano i lavoratori di Coop e Grande distribuzione

Braccia incrociate e presidi ieri a Perugia e Terni per lo sciopero nazionale della grande distribuzione organizzata e della distribuzione cooperativa promosso da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per chiedere il rinnovo dei contratti scaduti da 4 anni. Lavoratrici e lavoratori hanno manifestato sotto la sede di Lega Coop a Perugia e sotto la prefettura a Terni per chiedere il riconoscimento di un diritto ad oggi negato, quello di avere un Ccnl giusto, come avviene per i loro colleghi che hanno il contratto Confcommercio.

“Quattro anni senza contratto significa molto concretamente almeno 2000 euro persi - hanno spiegato gli stessi lavoratori in sciopero intervenuti ai presidi - e inoltre significa vedersi negato il diritto a contrattare le proprie condizioni di lavoro e quindi lo sciopero di oggi è prima di tutto un’azione volta a difendere la nostra dignità”.

Dai primi dati raccolti dalle organizzazioni sindacali si registrano adesioni significative con punte altissime ad esempio al magazzino di Coop Centro Italia (80%), ma naturalmente Filcams,Fisascat e Uiltucs sono anche consapevoli delle difficoltà che molte lavoratrici e lavoratori, soprattutto se con contratti precari, hanno ad aderire alla protesta, pur condividendone le ragioni. “Lo sciopero di oggi e i prossimi che seguiranno se necessario - hanno concluso i rappresentanti di Filcams, Fisascat e Uiltucs dell’Umbria - hanno lo scopo di riaprire una vera trattativa per raggiungere l’obiettivo, che è quello di siglare un contratto giusto anche per le migliaia di lavoratrici e lavoratori umbri che aspettano da troppo tempo qualcosa che gli spetta di diritto”.