L'Inps fornisce i dati ufficiali sul reddito di cittadinanza: l'Umbria e la classifica nazionale

Non c'è stata la corsa al reddito di cittadinanza in Umbria come invece è successo in regioni come la Campania, la Sicilia, Calabria e Sardegna. Le ragioni sono ancora tutte da analizzare: si ipotizza che in Umbria a causa del culto della proprietà della casa - in più spesso vengono ereditate porzioni anche di vecchie abitazioni di poco valore - sarebbero saltate molte domande dei nuovi poveri dati i parametri molto stringenti del provvedimento. Tanto è vero che le proiezioni sul reddito di cittadinanza in Umbria sono state tutte smentite dai numeri ufficiali dell'Inps. Nel dettaglio: gli assegni approvati sono 7.265 per un totale di persone beneficiarie di 20mila.

Le previsioni del Ministero e dell'Inps indicavano tra le 10-12mila richieste approvate per un bacino di 34mila umbri. Alla fine la popolazione assistita dal provvedimento sociale del Governo Conte è di 0,82% sopra la media del centro Italia (Toscana 0,70%, Marche 0,67%), ma inferiore rispetto alla media nazionale di 1,1%.

Critiche sono arrivate dalla Cgil: "Abbiamo la conferma di una scarsa efficacia dello strumento, che non riesce a dare una risposta compiuta né al tema della povertà assoluta, né a quello della povertà relativa.I numeri e i dati nudi e crudi confermano il fondamento delle perplessità espresse dalla Cgil. Il tema centrale del lavoro richiede altri tipi di interventi a partire da una politica di investimenti pubblici e privati della quale nell'azione del governo non c’è assolutamente traccia”.

Di contro c'è da dire, data la disperazione di molte famiglie anche in Umbria, che alle ventimila persone assistite si è data una possibilità di sopravvivere e di entrare nei meccanismi di nuova formazione professionale e ricerca di un lavoro. Tutto come previsto dai regolmenti del reddito di cittadinanza.

LA CLASSIFICA

VALLE D’AOSTA (numero pratica approvate 749) (incidenza sulla popolazione 0.59)

PIEMONTE 37.479 - 0.85

LIGURIA 13.891 - 0.89

LOMBERDIA 53.129 - 0.52

TRENTIINO ALTO ADIGE 1.922 - 0.18

VENETO 19.366 - 0.39

FRIULI VENEZIA GIULIA 7.496 - 0.61

EMILIA ROMAGNA 22.998 - 0.51

TOSCANA 26.444 - 0.70

MARCHE 10.527 - 0.67

UMBRIA 7.265 - 0.82

LAZIO 62.108 - 1.05

ABRUZZO 15.367 -1.1

MOLISE 4.274 - 1.3

CAMPANIA 123.034 - 2.11

PUGLIA 62.608 - 1.55

BASILICATA 7.732 - 1.36

CALABRIA 48.703 - 2.4

SICILIA 117.173 - 2.3

SARDEGNA 32.354 - 1.96

ITALIA 674.000 - 1.1