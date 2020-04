Coronavirus, donazione da 180 mila dagli industriali umbri: i macchinari salva-vita agli ospedali

Dagli imprenditori dell'Umbria arrivano per rafforzare la sanità regionale umbra qualcosa come 180mila euro. Tutti raccolti, come donazione, dalle aziende che fanno parte dell'associazione Confindustria. Tanta generosità è arrivata da 54 realtà di casa nostra. Il fondo è servito per acquistare tre Sistemi digitali portatili per radiografie che la Protezione Civile destinerà agli ospedali della regione.

Si tratta di un’attrezzatura medico-diagnostica a raggi X portatile che può essere utilizzata nei reparti di pronto soccorso, terapia intensiva e altri reparti sanitari per l’acquisizione di immagini radiografiche digitali di tutte le parti del corpo. La sua compattezza lo rende particolarmente adatto ad essere trasportato e spostato. I tre macchinari sono stati ordinati a Esaote, uno dei principali produttori mondiali di apparecchiature biomedicali, e saranno consegnati entro la fine del mese di aprile.

“L’industria umbra – ha sottolineato Antonio Alunni, Presidente di Confindustria Umbria – si è adoperata attraverso la nostra Associazione, ma anche con singoli interventi su tutto il territorio, a sostenere il sistema sanitario regionale che ha dimostrato di sapere affrontare questa grave emergenza. Anche in questa occasione, quindi, le imprese hanno continuato a svolgere il ruolo sociale che le contraddistingue con interventi a favore della collettività. Oggi tutto il sistema industriale umbro è pronto a ripartire attuando tutte le misure di sicurezza, indicate nel protocollo condiviso tra le parti sociali, che permettano di tutelare la salute dei lavoratori all’interno delle fabbriche”.