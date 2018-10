Il borsino dei tartufi bianchi e neri in Umbria: ecco quanto costano al chilo autunno-inverno 2018

Sua maestà il tartufo bianco. Così lo chiamano gli chef e i cavatori specializzati non solo per la bontà del prodotto ma anche perchè il "bianco" si fa pagare caro. Nel giorno della presentazione della nuova edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco e della Patata nell'incantevole borgo di Pietralunga, emergono anche le quotazioni per questo inverno 2018, almeno relative al mercato umbro-marchigiano. Partiamo dall'eccellenza: un chilo di tartufi bianchi di pezzatura ottima oscilla tra i 2mila e i 2400 euro al chilo.

Le pezzature più piccole invece si attestano tra gli 800-900 euro sempre al chilo. Leggermente più basso nella scala della "regalità" c'è il nero invernale, più pregiato di quello estivo, che secondo la quota mercato della Mostra Mercato di Pietralunga arriva intorno ai 300 euro al chilo per quelli di medie dimensioni, intorno ai 220 euro al chilo invece per quelli più piccolini. Buon appettito per gli intenditori.