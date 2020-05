Decreto rilancio, professionisti contro il decreto rilancio: "Discriminati dal Ministro Gualtieri sui fondi anti-crisi"

I liberi professionisti dell'Umbria sul piede di guerra contro il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo le sue dichiarazioni che di fatto bloccano la strada, agli studi professionali, ai contributi a fondo perduto stanziati per il rilancio dell'economia nazionale. Confprofessione accusa il ministro di non avere idea di quanti occupati ci sono negli studi professionali e del fatto che la Commissione europea considera impresa “ogni entità”, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

«Le dichiarazioni di Gualtieri - hanno scritto da Confprofessioni - denotano una preoccupante e pericolosa approssimazione su un settore economico, quello degli studi professionali, che occupa 900 mila lavoratori tra dipendenti e collaboratori e muove un volume d’affari di circa 210 miliardi di euro all’anno. Un settore che investe e produce ricchezza per il Paese. Ma anche un settore colpito duramente dalla crisi economica, innescata dalla pandemia. Non c'è differenza tra un imprenditore che per effetto del Covid-19 ha subito un calo di fatturato e un dentista, un avvocato, un architetto o un commercialista che per lo stesso motivo hanno subito il medesimo danno. Due pesi, due misure».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l'associazione di categoria dei professionisti il decreto rilancio segna "un punto di non ritorno e faremo valere in tutte le sedi i diritti di 2 milioni di professionisti contro una norma discriminatoria e palesemente incostituzionale".