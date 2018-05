Umbri, siamo un popolo di avvocati in cerca di clienti: quanti sono, quanto guadagnano... le donne sottopagate

Sono 3227 gli avvocati iscritti in Umbria. Il dato emerge da “I numeri dell’avvocatura”, documento redatto annualmente dalla Cassa Forense, che evidenzia che al 31 dicembre 2017 gli avvocati residenti in Italia sono oltre 242 mila, lo 0,4% in più rispetto all’anno precedente (pari a circa mille professionisti), ma in flessione rispetto alla media degli ultimi anni del tasso di crescita degli avvocati iscritti agli albi. L

Umbria conta un numero di avvocate superiore a quello dei colleghi uomini, da 1720 a 1507, ma anche a livello regionale si registra il forte divario reddituale tra avvocate e avvocati riscontrabile anche su base nazionale: il reddito medio delle avvocate è infatti di 18.756 euro annui contro i 45.232 euro degli avvocati. I legali rappresentano l1,40 per cento della popolazione attiva umbra e in teoria ce ne sono 46 per ogni comune umbro.