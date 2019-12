Offerte lavoro a Perugia e provincia: magazzinieri, impiegati, manager del vino, elettricisti e venditori

Le offerte di lavoro per il mese di dicembre per Perugia e provincia. Con Perugiatoday.it è possibile candidarsi direttamente con l'agenzia per un primo colloquio di lavoro. Buona ricerca a tutti.

IMPIEGATO BUSTE PAGA - Somministrazione Lavoro srl sede di Perugia ricerca per Studio Consulenti del lavoro un impiegato/a addetto/a all'elaborazione dei cedolini paga. Si richiede esperienza ed autonomia nell'elaborazione delle buste paga e buona conoscenza delle principali normative riguardante i contratti di lavoro.

IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA CONTRATTUALISTICA - Somministrazione Lavoro Srl agenzia per il lavoro ricerca, in un’ottica di potenziamento della propria struttura un impiegato/a addetto alla contrattualistica La risorsa svolgerà le seguenti mansioni: redazione contratti di assunzione e relative proroghe dei lavoratori assunti in somministrazione, analisi e reportistica relativa alle scadenze.

MAGAZZINIERE - Somministrazione Lavoro Srl ricerca per importante azienda settore alimentare un Magazziniere. La risorsa si dovrà occupare di movimentazione merci all'interno del magazzino, il possesso del patentino del muletto rappresenta requisito preferenziale.

ELETTRICISTA - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda cliente operante nel settore impiantistica un elettricista civile e industriale. REQUISITI: Esperienza pregressa dai 3 ai 6 mesi come impiantista elettrico. Predisposizione al lavoro manuale. Disponibilità a trasferte

MANAGER EXPORT VINO - Somministrazione Lavoro srl ricerca per azienda operante nel settore vitivinicolo un export manager. La risorsa si dovrà occupare di attività di sviluppo del business e acquisizione nuovi clienti presso i paesi esteri assegnati. Si richiede esperienza pregressa nella vendita presso mercati esteri di almeno 2 anni e ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza nella vendita settore vitivinicolo.

SALES-MANAGER-AGENTI-VENDITORI - Importante Società Leader Nazionale nel settore ENERGIA cerca VENDITORI anche NON PROVENIENTE DAL SETTORE ENERGETICO ed eventualmente alla prima esperienza desiderosi di acquisire nuove competenze".

CARRIERA PER MANAGER - Per Holding [link] Multiutility nostra cliente, ricerchiamo un SALES AREA MANAGER. La risorsa, riportando alla Direzione Commerciale, si occuperà di promuovere lo sviluppo commerciale dell'area di competenza coordinando il lavoro della propria squadra.

