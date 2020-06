Nomine & Poltrone, Confesercenti: Morani il nuovo leader dei commercianti ambulanti

Nuova nomina per l'associazione di categoria Confesercenti dell'Umbria guidata da Giuliano Granocchia. L'avvocato Evian Morani è stato disegnato Presidente dell'Anva Confersercenti Umbria che si occupa del commercio di piazza, gli ambulanti, che stanno vivendo un momento drammatico a casa dell'emergenza sanitaria post-covid.

"C'è tanto da fare - ha spiegato Evian Morani - per rinnovare i mercati a cielo aperto e rivalorizzare i centri storici dell'Umbria per troppo tempo lasciati a margine delle scelte politiche regionali, troppo spesso mirate a favorire centri commerciali e grandi strutture, sempre uguali a loro stessi facendo di fatto venire meno la tipicità e la storicità della nostra regione. I centri storici sono salotti a cielo aperto, che ci conciliano con la natura, con la storia con l'architettura e la tradizione locale. Sognando l'Umbria non può che venire alla mente i borghi dell'Umbria e i centri storici.... non solo quelli più noti ma anche i meno conosciuti. Sono tutti meravigliosi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Evian Morani c'è necessità di un sindacato forte, di una associazione di categoria che possa tutelare, valorizzare e riportare all’opinione pubblica la voce degli operatori commerciali. "Va pensato - ha concluso Morani - un nuovo modo di commercio, innovativo, moderno non globalizzato anche digitale ma sempre legata alla tradizione locale. Occorre portare su tutti i tavoli regionali, provinciali e comunali le esigenza dei commercianti che sono gli stessi dei cittadini i quali vivono la quotidianità e che forniscono una senso di umanità ai paesi, ai quartieri ed alle città. In questi giorni di emergenza, conclude Evian Morani, tale fenomeno si è percepito con forza, e si è compresa l'importanza del negozio di vicinato, del mercato rionale, dei bar, delle edicole di tutti i piccoli esercizi, perché piccolo è bello ed umano!”